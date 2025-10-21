Japon deprem uzmanından korkutan Bandırma uyarısı: “400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olunmalı”
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için kritik bir uyarıda bulundu. Moriwaki, Bandırma çevresinde yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek, bölgede büyük bir depremin yaşanabileceğine dikkat çekti.
Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği” konulu konferansta öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.
Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Orhan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Moriwaki, Türkiye’nin aktif deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirterek yapı güvenliği, kentsel planlama ve farkındalık bilincinin artırılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.
“BANDIRMA'DA DİKKATLİ OLMAK LAZIM”
Moriwaki, Japonya ile Türkiye’nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını belirtti. Depreme dayanıklı yapıların gerekliliğine ilişkin teknik bilgiler paylaşan Moriwaki, konferansın ardından yaptığı açıklamada Marmara Bölgesi için özel bir uyarıda bulundu.
Deprem riski taşıyan bölgelerdeki fay hatlarını tek tek açıklayan Moriwaki, “2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu.
Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım.” dedi.
MARMARA FAY HATTI ÜZERİNDEKİ RİSKLER
Yoshinori Moriwaki, açıklamasında Marmara Denizi çevresindeki aktif fay hatlarına dikkat çekti. Uzman, 1999 Yalova-Çınarcık ve 1912 Çanakkale-Gelibolu depremlerini hatırlatarak, Tekirdağ’dan Yalova’ya kadar uzanan 170 kilometrelik hattın önemli bir bölümünde kırılmaların yaşandığını ancak Küçükçekmece-Yalova arası 70 kilometrelik kesimde enerjinin henüz tam olarak boşalmadığını vurguladı.
Uzman, “Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim” diyerek İstanbul açıklarındaki sismik hareketliliğe de işaret etti.
Moriwaki, Bandırma çevresinde uzun süredir büyük bir deprem yaşanmadığını belirterek bölgedeki enerji birikiminin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti. “O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım.” sözleriyle bölge için olası riskin altını çizdi.