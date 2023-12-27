Japon Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı!

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği uyarısında bulunan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını söyledi.

Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini belirtti.

'Marmara Fay Hattı Rahatlamadı'

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki, "Türkiye’de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya’da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi.

Kaynak: AA