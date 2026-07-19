Japon vatansever’den Ankara'ya tarihi mesaj: "ABD Hegemonyası Çöküyor, Üslerinizi Geri Çekin!"

Japonya Vatanseverler Derneği (Issuikai) adına konuşan Başkan Kimura Mitsuhiro, dünyanın tek kutuplu düzenden çok kutuplu yeni bir dünyaya geçtiğini vurgulayarak, "Japonya'daki ABD üslerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundu. Mitsuhiro, Türkiye, Rusya, İran ve Çin'in Asya merkezli barışın güvencesi olduğunu belirtti.

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nin Ankara’da gerçekleştirdiği uluslararası konferansa, Japonya'dan güçlü bir Asya vurgusu damga vurdu. Konferansa Tokyo'dan bir dayanışma mesajı gönderen Japonya Vatanseverler Derneği temsilcisi Kimura Mitsuhiro, ABD emperyalizmine ve küresel sömürü düzenine karşı stratejik tespitlerde bulundu.

"ABD'nin Tek Kutuplu Egemenliği Çöküyor"

Dünyanın çalkantılı ve tarihi bir dönüşüm döneminden geçtiğini ifade eden Mitsuhiro, ABD’nin tek kutuplu egemenlik yapısının çöktüğünü ve dünya ölçeğinde çok kutuplu bir düzenin inşa edildiğinin altını çizdi. Amerika'nın farklı coğrafyalardaki kışkırtıcı politikalarına tepki gösteren Japon temsilci, "ABD'nin İran'a yönelik haksız saldırıları ile Venezuela gibi Latin Amerika ülkelerine karışması ve fiziki müdahaleleri kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mitsuhiro, Batı blokunun ve NATO'nun içinde bulunduğu krize de dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun "beyin ölümü" teşhisini ve ABD Başkanı Trump'ın ittifak için "kağıttan kaplan" benzetmesini hatırlatan Mitsuhiro, bu tablonun aslında ulus devletlerin bağımsızlıklarını koruma ve kendi kaderlerini tayin etme yöneliminden kaynaklandığını belirtti.

Türkiye, Rusya, Çin ve İran Cephesi

Atlantik sisteminin krizine karşılık Avrasya ekseninin yükselişine vurgu yapan Mitsuhiro, şunları kaydetti: "Türkiye merkezli; Rusya, İran ve Çin gibi eksen ülkeleri barışı, istikrarı ve insanların yaşam ve geçimlerini korumak için bir faaliyet ortaya koymaktadır." Küresel kapitalizmin ve finans sermayesinin sömürü düzeninin kışkırtmalarına karşı dünyanın dört bir yanında sağduyulu insanların direnişe geçtiğini ifade etti.

"Japonya'daki ABD Üsleri Geri Çekilmeli"

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası içine düşürüldüğü Atlantik bağımlılığına isyan eden Kimura Mitsuhiro, ülkesinin stratejik bağımsızlığı için net bir talep ortaya koydu. Ülkesinin 81 yıl önce savaşı kaybetmesinin ardından ABD'ye bağımlı bir sisteme sokulduğunu hatırlatan Mitsuhiro, "Biz bu ABD üslerinin geri çekilmesini talep ediyoruz. Komşu ülkelerle barış ve istikrar içinde Asya'ya özgü bir güvenlik sisteminin kurulmasını savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Batı'nın Çöküşü ve Doğu Bilgeliği

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nin 18-19 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği konferansın NATO'ya karşı direnişi güçlendireceğine ve yeni bir Doğu uygarlığının inşasına zemin hazırlayacağına inandığını belirten Mitsuhiro, Türkiye ve Japonya'nın uygarlık tarihindeki önemine değindi.

Alman düşünür Oswald Spengler'in 101 yıl önce ortaya attığı Batı'nın çöküşü tezini hatırlatan Mitsuhiro sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan ruhunun ve toplumsal yapının yozlaşmasına neden olan kapitalist sömürü, ancak askeri güç ve zorbalıkla sürdürülebilmektedir. İşte bu sistemin çöküş zamanı gelmiştir. Şimdi tam da gerçek bir uygarlık olan Doğu bilgeliğini ve Asya'nın uyumunu öne çıkarma zamanıdır."