Seçim gündeminin ardından ekonomi ve güvenlik politikalarını ilgilendiren yoğun bir diplomasi trafiği başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Japonya'ya ardından da Çin'e gidecek. Erdoğan, G20 Zirvesinde Amerikan Başkanı Trump'la S-400 konusunu konuşacak. Çin lideri Şi Cinping ile de Türkiye'ye yapılacak yatırımları görüşecek. Pekin de gündeme gelecek en önemli konuysa 21 trilyon dolarlık Kuşak ve Yol projesi olacak.

Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da G20 zirvesi düzenlenecek. Bu zirvede ekonomi ve güvenlik konuları öne çıkacak. Gündem S-400, F-35 ve ekonomi anlaşmaları olacak.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunacak. Önce Japonya'ya sonra Çin'e gidecek.Erdoğan'ın heyetinde, ekonomiden sorumlu bakanlar olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim heyette yer alacak.G20 zirvesinde liderler, ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'daki zirvede görüşeceğini açıkladı. Liderlerin, S-400 ve F-35 konularında yaşanan sorunları ele alması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinleşen görüşmelerinden biri de Çinli Lider Şi Cinping ile yapacağı toplantı.Erdoğan, G20 zirvesinin ardından 2 Temmuz'da da Pekin'e geçecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile burada bir kez daha buluşacak. Zirvede 21 trilyon dolarlık Kuşak ve Yol projesi ile Türkiye'ye yapılacak yatırımlar ele alınacak.Kabinenin ekonomiden sorumlu bakanları ise bu haftadan itibaren yoğun diplomasi trafiğinde bulunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Macaristan'a gidecek.Varank, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılıcak. Aynı zamanda Türk ve Macar iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'deki fırsatlara ilişkin yatırımcılara bilgi verecek.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de beraberindeki heyetle 27-28 Haziran'da Brüksel'de temaslarda bulunması bekleniyor. Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye'deki tarım sektörü ile kırsal alanlar konuları görüşülecek.