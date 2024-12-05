Japonya Veliaht Prens ve Prensesinden Ayasofya'ya ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Sude İnak Sude İnak
Japonya Veliaht Prens ve Prensesinden Ayasofya'ya ziyaret
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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında, Japonya'nın Veliaht Prens Akishino ve Prenses Kiko, Türkiye'yi geniş güvenlik önlemleri altında ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından, Veliaht Prens ve Prenses, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştılar. Çift, alanda bekleyen gazetecilere ve vatandaşlara el sallayarak selam verdi. Bu anlar, ziyaretin samimi ve dostane atmosferini yansıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Prens ve Prensesi araçlarına kadar uğurlayarak misafirperverliklerini gösterdi.

Bu tür yüksek düzeydeki ziyaretler, iki ülke arasındaki kültürel ve diplomatik bağların güçlendirilmesine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel ilişkilerde de önemli bir dönüm noktası oluşturuyor

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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