Jeffrey Epstein dosyasında şok ölüm! 'Model Avcısı' Daniel Siad evinde ölü bulundu

Olayın ardından adli makamlar harekete geçti. Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, "Cesedin bulunmasının ardından pazartesi akşamı ölüm nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştır" denilirken, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılacağı ifade edildi.

ADI EPSTEIN DOSYALARINDA BİNLERCE KEZ GEÇİYORDU

'Model avcısı' olarak tanınan Siad'ın adı, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan Epstein dosyalarında binlerce kez geçiyordu. Buna karşın Siad, Epstein'ın nasıl bir tehlike arz ettiğinden haberdar olduğuna dair iddiaları daha önce reddetmişti.

MAĞDURLARDAN "ANYA" EPSTEIN İLE SIAD'IN TANIŞTIRDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Epstein mağdurlarından biri olan ve gerçek ismini gizleyerek "Anya" takma adını kullanan bir kadın, daha önce BBC'ye verdiği röportajda kendisini Epstein ile tanıştıran kişinin Daniel Siad olduğunu açıklamıştı.