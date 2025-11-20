Jeoloji uzmanı en fazla can kaybına neden olacak faydır diyerek uyardı: Tüm körfezi etkiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de deprem riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. DEÜ Bilim Kafe Sohbetlerinin üçüncü konuğu olan Sözbilir, hem kentin fay dağılımını hem de güncel sismik hareketleri değerlendirdi.

Sözbilir, İzmir’in ilk deprem master planının 2000 yılında hazırlandığını, ancak son 25 yılda kentteki yapılaşmanın büyük ölçüde değiştiğini belirterek mevcut planın artık bilimsel açıdan yeterli olmadığını söyledi. Yapı envanteri çalışmalarına dikkat çeken Sözbilir, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de yapıların yaklaşık yüzde 60’ının depreme dayanıklı olmadığını ifade etti.

Kentin farklı bölgelerine dağılmış 17 aktif fay ve aktifliği kesinleşmemiş 4 fayla birlikte karada toplam 21, denizde ise buna yakın sayıda fay olduğuna işaret eden Sözbilir, “İzmir’i etkileyebilecek yaklaşık 40 fay var” dedi.

SINDIRGI’DAKİ 20 BİN DEPREM ÖLÜ FAYLARI TETİKLEDİ

Son günlerde Sındırgı çevresinde meydana gelen ve sayısı 20 bini aşan depremleri değerlendiren Sözbilir, ilk 6.1’lik depremden sonra artçıların dağa doğru ilerlediğini, haritalanmamış ölü fayların çalışmaya başladığının görüldüğünü söyledi. Deprem sonrası dağın içinde çok sayıda kırık tespit edildiğini belirten Sözbilir, bu durumun yeni bir depremin daha yaşanma riskini artırdığına dikkat çekti.

İZMİR İÇİN EN RİSKLİ FAY İZMİR FAYI

İzmir’deki fayların çoğunun uzun aralıklarla deprem üreten, nispeten “tembel” faylar olduğunu ifade eden Sözbilir, en büyük riskin İzmir fayında olduğunun altını çizdi.

“Güzelbahçe’den başlayıp Balçova, Narlıdere, Konak, Altındağ ve Pınarbaşı’na uzanan İzmir fayı, kuzey eğimli yapısıyla tüm körfezi etkileyebilecek konumdadır ve çalışması halinde en fazla can kaybına neden olabilecek faydır” dedi.

Bu fayın son büyük depremini 1688’de ürettiğini, deprem aralığının en az 1000 yıl olduğunu belirten Sözbilir, yakın dönemde büyük bir deprem beklenmediğini ancak 3-5 büyüklüğünde sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi.

Tuzla fayının 7.2’ye kadar deprem üretebildiğini ve bu nedenle daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Sözbilir, Seferihisar–Gülbahçe fayının ise yaklaşık 3000 yıldır kırılmadığını hatırlatarak zaman doluluğunun önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.