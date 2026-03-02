Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’

1996 HARİTASI VE 2018 DEĞİŞİKLİĞİ

1996 deprem haritasında 1968 yılında Karadeniz fayında meydana gelen 6,6 deprem üretince Bartın'da yaşanan büyük yıkım sonucu şehir 1. derece deprem sınıfı olarak işaretlenmiş, Rize ise 4. derece olarak işaretlenmişti.

Oysa bizler 'Eğer Bartın 1. derece olarak belirlenmişse aynı fay hattındaki Rize ve Trabzon da 1. derece olur' diye ısrarda bulunduk. Bu uyarılarımız ancak 2018 deprem haritasında dikkate alındı ve Bartın'ın deprem tehlikesi aşağı indirildi, Trabzon 2 kat, Rize ise 3 kat artırıldı."