Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Rize ve Trabzon için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Karadeniz fay hattındaki gerilmelerin Rize’ye doğru ilerlediğini belirten Bektaş, dolgu zemin ve eski yapı stokuna dikkat çekti.
ARTÇILAR RİZE’YE DOĞRU YÖNELDİ
Bektaş, 2012 yılında Gürcistan kıyılarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan artçı sarsıntıların Karadeniz fay hattı boyunca yayıldığını belirterek, söz konusu sismik hareketliliğin zamanla Rize açıklarına doğru bir yönelim gösterdiğini dile getirdi.
"Karadeniz'de Batum açıkları güçlü deprem kaynağı. 2012 yılında burada 5,6'lık deprem oldu ve günlerce süren artçılar Rize'yi salladı. Bu artçılar Rize ve Trabzon'a doğru seyir izledi. Gördük ki gerilmeler Rize'ye doğru ilerliyor. Açıkça görülüyor ki Rize'nin deprem tehlikesi arttı."
RİZE ÜÇ FAY HATTI ARASINDA SIKIŞIYOR
Rize'nin 3 deprem fay hattı kaynağı arasında sıkıştığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:
"Tabakalar arasına sıkışan Rize her yıl 1 milimetre kıyıya doğru itiliyor, sıkışıyor. AFAD'ın bilim konseyine dayanarak aktardığı verilere göre önümüzde ki 50 yıl içerisinde, ki bunun ne zaman olacağı belli değil, Rize sahilinde depremin şiddetinin yüzde doksan 6,6 olabileceği, yüzde 10'luk ihtimalle de daha fazla olabileceği öngörülüyor.
"Eğer sizin binanız, yapınız, hastaneniz dolgu üzerinde, gevşek zemin üzerindeyse bu yük depremin yıkımını 4 kat artırır. Yani Rize'de dolgu üzerinde yapılan binalar ve son deprem haritasının yapıldığı 2018 yılından önce yapılan bütün yapılar depremde yıkılma gerçeğiyle karşı karşıya."
HİÇ DEPREM GÖRÜLMEMESİ TEHLİKELİ
Fay hattı görülen alanda kayıtlara geçen deprem görülmemesinin sanılanın aksine deprem riskini artırdığına dikkat çeken Bektaş, "Biz Karadeniz fay hattının ne zaman deprem ürettiğini bilmiyoruz. Yani 'Bölgede hiç deprem yaşamadık' demek bizi güvende tutmaz, tam aksine tehlikeyi büyütür. Demek oluyor ki burada enerji birikiyor ve ne zaman deprem olacağı belirsiz" dedi.
Bektaş, 2018'e kadar bölge halkının deprem konusunda yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"1996 deprem yönetmeliği ile 'Bu bölgede deprem olmaz. Burası 4. derece deprem bölgesi' diyerek Rize'yi ve Trabzon'u uyuttular. Ancak 2018 yılında yürürlüğe giren deprem tehlike haritasının verileri bizlerin uyanması için veriler sunuyor ama yine de uyanılmıyor.
1996 HARİTASI VE 2018 DEĞİŞİKLİĞİ
1996 deprem haritasında 1968 yılında Karadeniz fayında meydana gelen 6,6 deprem üretince Bartın'da yaşanan büyük yıkım sonucu şehir 1. derece deprem sınıfı olarak işaretlenmiş, Rize ise 4. derece olarak işaretlenmişti.
Oysa bizler 'Eğer Bartın 1. derece olarak belirlenmişse aynı fay hattındaki Rize ve Trabzon da 1. derece olur' diye ısrarda bulunduk. Bu uyarılarımız ancak 2018 deprem haritasında dikkate alındı ve Bartın'ın deprem tehlikesi aşağı indirildi, Trabzon 2 kat, Rize ise 3 kat artırıldı."