Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz

JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

 Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Hatay'a geldi.

JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

 Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Hatay'a geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu Hatay'a ulaştı. 

Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu. 

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #PÖH #JÖH
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.