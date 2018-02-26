Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38. gündeyiz. Operasyonların başlangıcından bu yana 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi. JÖH ve PÖH'ler de Afrin'e doğru harekete geçti. Amerika'nın terör koridoru planını yerle bir eden Türk ordusu, Afrin'e doğru ilerliyor. Harekât kapsamında dün kritik önemdeki Raco-Bülbül hattı birleştirildi

Türk ordusu Amerika'nın terör koridoru planını yerle bir etti. Önce El-Bab'a kadar inen Fırat Kalkanı Harekâtı, ardından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı... Amerika'nın kara gücü PKK/PYD ağır darbe aldı.



Afrin'deki operasyonların 38'inci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 59'a yükseldi. Türk ordusu kararlılıkla Afrin'e doğru ilerliyor. Özel timler de Afrin'e girdi...



PKK/PYD ve IŞİD'li teröristler, etkisiz hale getiriliyor.



Afrin'de gece termal kamera tarafından tespit edilen teröristlerin nokta atışıyla vurulması saniye saniye görüntülendi.



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kara ve hava operasyonları devam ediyor.



Diğer yandan Azez-Bülbül ve Raco arasındaki köyler PKK/PYD'den temizlendi. Azez-Raco arasındaki bölgenin birleşmesi ile Afrin'in kuzey sınırındaki teröristlerle bağlantı kesildi.



Afrin'de tam kuşatma hilalinin tamamlanması için geriye sadece Güney'deki Raco ve Cindere arasındaki Şeyh Al Hadid noktası kaldı.



Cinderes de kuşatma altında. Bölgede sıcak temaslar yaşanıyor. ATAK helikopterleri terör örgütü PKK/PYD hedeflerini imha ediyor.



Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri harekât kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi. JÖH ve PÖH'lerin temizlenen köylere sızma girişimini önleyeceği ve meskûn mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi.



Kara birlikleri de Afrin merkezine doğru harekete geçmiş durumda, sınıra JÖH ve PÖH sevkiyatı sürüyor.



Terörden arındırılan bölgelerde görev yapmak üzere Afrin'e gönderilen özel harekat birlikleri meskun mahal operasyonu için emir bekliyor.



BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Özel harekatın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Bizim gönderdiğimiz özel harekatımız ve diğer görevlilerin tamamı, sadece sivilleri korumak ve harekatı başarıyla sonuçlandırmak için oradadırlar" diye konuştu.



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