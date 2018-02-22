Meskun mahal operasyonu için özel birliklerin sınıra sevki sürüyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı JÖH ve PÖH'ler TSK'nın emrine verildi. Meskun mahal operasyonları için özel olarak eğitilen birlikler sahada asayişi sağlayacak

Cesur ve korkusuzlar...



Özel olarak yetiştirildiler. Terörle mücadele karşılarına çıkan tüm hedefleri yok etmek üzere eğitildiler.



Onlar Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri...



Sınır içinde ve sınır ötesinde meskun mahal operasyonlarında tecrübeliler.



Hendek operasyonları ve Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'de görev yapacaklar.



Hatay ve Kilis'teki sınır birliklerine sevk edilen İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler özel birlikler Türk Silalı Kuvvetleri'nin emrine verildi.



Meskun mahal çatışma deneyimi ve eğitimi olan bu birlikler, daha çok terörden arındırılan bölgelerle asayişi sağlamada görev yapacak.



Özel birlikler Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab, Azez, Cerablus, Mare gibi şehirlerde iç güvenlik harekâtında görev aldı.



Ve güvenlik korucuları. Gönüllü olarak operasyon bölgesine gitmek isteyen korucular komando eğitiminden geçirildi. Onlarda sınır hattında Afrin için gelecek emirleri bekliyor.



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