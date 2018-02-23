Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan "Müşterek Görev Merkezi"nde çalışmalar sürüyor. Güvenlik güçleri harekât süresince, bu merkezde konuşlanacak. Türk milleti Afrin'e gitmek için hazırlıklarını tamamlayan askerlerimizin arkasında...

Asker, polis ve korucular harekat boyunca bu merkezde konuşlanacak. İhtiyaç halinde sınırdan Afrin'e geçecekler.



"İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi"nde iş makineleri çevre düzenlemesi yapıyor. Buradaki jandarma, polis özel harekat ve korucular "meskun mahal" operasyonunu yürütecek.



Türkiye'nin birçok kentinden şu ana kadar 3 bin JÖH, PÖH ve güvenlik korucusunun sevk edildiği merkezde 6 bin güvenlik gücü görev yapacak.



Askerler sınıra gitmek için hazır bekliyor. Son hazırlıklar tamamlandı. Merkezi ziyarete giden asker aileleri de evlatlarıyla görüşerek hasret gideriyor.



JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de 'meskun mahal' operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.







ulusal.com.tr