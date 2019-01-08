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John Bolton'un açıklamalarına Devlet Bahçeli'den tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır." dedi.

John Bolton'un açıklamalarına Devlet Bahçeli'den tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır." dedi.

"Türkiye neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracak"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktır? Bu ne küstahlık, nasıl bir terbiyesizliktir? Müttefiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Onlar teröristtir, katildir, canidir; görüldükleri yerde imhaları vaciptir"


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #Bahçeli #tepki #açıklama #bolton
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