Kaan Kundakçı cinayeti: 7 kişiye tutuklama talebi
İstanbul’da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanması, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilidi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.