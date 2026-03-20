Kaani: Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşa tanıklık edeceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yayımladığı mesajda "Yakında İslam ümmetinin, Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşuna tanıklık edeceğiz" dedi.

Kaani hakkında yürütülen psikolojik savaşın sonu, doğrudan kendi açıklamasıyla geldi.

MOSSAD ajanı olduğu yönündeki uydurmaları, yayımladığı mesajla boşa çıkardı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Direniş Cephesinin Komutanları ve Liderleri

ve İslam Devrimi'nin Sınırsız Savaşçıları

Selamün Aleyküm

Mübarek Ramazan Bayramı'nız, bir aylık ilahi davette bulunmanın ardından kulluk, ibadet ve kabul görme bayramı olarak kutlu olsun.

Değerli dostlarınızın, suçlu Amerika ve çocuk katili Siyonist rejime karşı mücadeledeki samimi, ciddi ve cihatçı eylemleri, herkesin takdirini kazanmış, dünyadaki müminlerin ve özgürlükseverlerin sevincine, düşmanların ise öfke, şaşkınlık ve korkusuna yol açmıştır.

Bugün herkes için açıktır ki, Direniş Cephesi, suçlu Amerika ve çocuk katili Siyonist rejimle savaşa girme ve İran İslam Cumhuriyeti'ni savunma konusunda bağımsız olarak ve kendi hikmetli karar ve tedbirleriyle hareket eden çok değerli kapasitelere sahiptir. Şimdiye kadar çok etkili operasyonlar gerçekleştirmiş olup, bundan sonra da sürprizleri olacaktır.

Değerli dostlarınızın gayret ve çabalarıyla oluşan sahalardaki birlik, İslam ümmetinin güç noktası ve küresel emperyalizm ile uluslararası Siyonizm'in kâbusudur. Yakında İslam ümmetinin, sizin güçlü ellerinizle Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşuna tanıklık edeceğiz.

Ben bu büyük güç, irade, yetenekler ve İslam ümmetinin gayretli, mücadeleci ve cihatçı evlatlarının varlığından dolayı alnımı yere koyuyor ve Allah'a şükrediyorum.

İslam ümmetinin siz mücahitlerinin ve savaşçılarının ellerinden öpüyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki, bugün Direniş Şehitleri'nin İmamı aramızda olmasa da, İslam Devrimi'nin ve büyük Humeyni ile Şehid Hamaney'in düşüncesi, mücahit şahsiyet Mukaddes Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in önderliğinde heybet ve güçle devam edecektir.

Emin olun, hak cephesi her geçen gün daha güçlü ve kudretli hale gelecektir. Bu cephenin komutanlarının ve liderlerinin şehadeti, onların bünyesinde yeni bir dirilişe ve taze kanın akmasına yol açmakta; şehitlerin kanı bereketiyle bu cephe, İslam'ın ve insanlığın düşmanlarıyla mücadelesine eskisinden daha güçlü ve kudretli bir şekilde devam edecek ve yakında onların rezil bir yenilgiye uğradıklarına tanıklık edeceğiz.”

Sizin kardeşiniz

İsmail Kaani