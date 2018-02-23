İstanbul'da çok tartışılan Kabataş rıhtımındaki Martı projesi durduruldu. Gerekçe ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan beklenen iznin çıkmaması.

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş dönemindeki projelerden biri daha durduruldu.



Kabataş'ta martı şeklinde olması nedeniyle "Martı Projesi" adı verilen çevre düzenlemesinin karadaki bölümünün yapımına izin çıkmadı.



Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun vermediği izin nedeniyle proje alanında yaklaşık 1 aydır tek bir çivi bile çakılmadı. Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hakim.



Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde çalışmalar hızla ilerlerken, çevre sakinleri, yaklaşık 1 ay önce bölgedeki çalışmalar durduğunu ifade etti.



2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin inşaatının devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.







ulusal.com.tr