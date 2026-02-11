Kabine değişikliği Resmi Gazete’de: Adalet ve İçişleri Bakanları değişti

Kabinede değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi atandı.

ALİ YERLİKAYA’DAN PAYLAŞIM

Görevi devreden Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun🇹🇷”