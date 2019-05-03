Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal canlı yayınında bazı bakanlıklardaki kabine değişikliği iddiaları ile ilgili kulis bilgilerini aktardı. Özçelik, "Erdoğan'ın burada yeni birtakım tedbirler alması da kaçınılmaz gözüküyor. Buna bakanlar değişikliği var, örgütlerdeki değişiklik var, bürokrasideki değişiklik var. Birçok konudaki değişiklikler var. Ben öyle sanıyorum ki, spekülasyon yapmayalım ama isimler var. Değişecek bakanların isimleri bile AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Aralarında sürpriz isimler de var." dedi

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına katıldı.



Özçelik'e bazı bakanlıklardaki kabine değişikliği ile ilgili iddialar soruldu.



İsmet Özçelik, şu yanıtı verdi:



"Erdoğan 'düşünmüyoruz' diye bir şey söylemedi. 'Gerekli düzenlemeleri zamanı geldiğinde peyder pey yapacaklarını' söyledi. Yani, bu Kızılcahamam toplantısında il yetkilileriyle de tek tek görüşülmüş, toplantılar da olmuş. Bunların bir kısmı şöyledir bu tür toplantılar. Biraz partiye moral vermek istersiniz. AK Parti'de bir sıkıntı var. Seçimlerde başarısız çıktıklarının herkes farkında. Türkiye'nin tüm üretim, tarım bölgelerinde kaybetmişsiniz. Türkiye'yi sırtında taşıyan bir anlamda ekonomisini ayakta tutan bölgelerde, yoksunuz. Oraları kaybetmişsiniz. İstanbul gibi bir şehri kaybetmişsiniz. Böyle bir ortamda kolay değildir, partide moraller bozuk. Erdoğan bir hesap soracağını söylüyor. 'Hesap sorarız' dedi, 'hesap da soracağız günü geldiğinde' dedi.



İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN EN ÇOK KONUŞULANLARDAN BİRİSİ...



Parti içerisinde yeni parti kurulma girişimleri olanlar var, seçim süresindeki kendilerine ihanet ettiklerini düşünenler var. İstanbul seçimleri için en çok konuşulanlardan birisi, parti içerisinde tartışma, güç mücadelesi İstanbul seçimlerinde birbirini yeme mantığıyla belki de seçim kaybettirmesinde en büyük rol oynayan faktörlerden birisi.



SÜRPRİZ İSİMLER VAR



Erdoğan'ın burada yeni birtakım tedbirler alması da kaçınılmaz gözüküyor. Buna bakanlar değişikliği var, örgütlerdeki değişiklik var, bürokrasideki değişiklik var. Birçok konudaki değişiklikler var. Ben öyle sanıyorum ki, spekülasyon yapmayalım ama isimler var. Değişecek bakanların isimleri bile AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Aralarında sürpriz isimler de var."



ulusal.com.tr

