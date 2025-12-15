Kabine toplanıyor! Beştepe'de gündemde hangi başlıklar var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, ulusal güvenlik, ekonomi ve dış politika alanındaki kritik meseleleri görüşmek üzere Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ağırlıklı odağı, ülkenin iç ve dış güvenlik dinamiklerini ilgilendiren konular olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye vizyonunun sahaya yansımaları olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma yönündeki kararının uygulamadaki durumu, istihbarat birimlerinden alınan raporlar doğrultusunda detaylıca incelenecek.

Terörle mücadele sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye’deki mevcut gelişmelere de özel bir önem atfedilecek. Özellikle, 10 Mart mutabakatına riayet etmeyen terör örgütü SDG'nin durumu ele alınacak. Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde, SDG'ye karşı atılması muhtemel adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞÜLÜYOR

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret çalışmaları da Kabine’nin en sıcak konularından biri olacak. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından yapılan tüm kapsamlı değerlendirmeler Beştepe’de masaya yatırılacak. 2026 yılı için belirlenecek zam oranının 31 Aralık tarihine kadar kesinleşmesi hedefleniyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE ADIMLARI

Kabine toplantısında, sanal ortamda hızla yayılan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleriyle mücadele stratejileri tüm boyutlarıyla incelenecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı çerçevesinde, yasa dışı faaliyetlere uygulanan cezaların artırılmasına yönelik başlatılan hukuki çalışmalar görüşülecek. Yasa dışı bahis ile daha etkin mücadele için atılacak ek adımlar ve alınacak ilave önlemler belirlenecek.

Toplantının dış politika gündemini ise bölgesel ve küresel çapta yaşanan önemli gelişmeler oluşturacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi için sürdürülen barış çabaları ile Gazze’de devam eden insani kriz ve insanlık dramı öncelikli konular arasında yer alacak. Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla iş birliği içinde atılacak adımlar ve dış politika stratejileri detaylı olarak değerlendirilecek.