Kabine toplanıyor! Emekli ikramiyesi artacak mı? İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde önemli başlıklar ele alınacak. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kabine toplanıyor! Emekli ikramiyesi artacak mı? İşte masadaki konular
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bugün Beştepe’de toplanıyor. Toplantıda, ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok konu ele alınacak.

Ekonomim'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gündeme gelen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışıyla daha da hareketlenen "Terörsüz Türkiye" meselesi, toplantının en kritik başlıklarından biri olacak. Kabine üyeleri, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri de detaylı şekilde ele alacak. Suriye’de rejime bağlı grupların yeni bir iç savaş başlatmaya yönelik girişimleri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca, ABD ve İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılar, Filistin’de yaşanan insani kriz ve Türkiye’nin bölgedeki diplomatik hamleleri de masaya yatırılacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Toplantının en çok merak edilen konularından biri emeklilerin bayram ikramiyesine yapılması planlanan zam. Hali hazırda 3 bin lira olarak verilen bayram ikramiyesinin artırılması gündemde. Özellikle emekliler, yaşam maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde bayram ikramiyelerinde ciddi bir artış bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı zam önerisinin Kabine’de ele alınacağı ve toplantının ardından açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU DA MASADA

Toplantının bir diğer önemli konusu ise son dönemde kamuoyunun tepkisini çeken başıboş sokak köpekleriyle ilgili alınacak önlemler. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanında olan bu soruna yönelik, kapsamlı bir çözüm planı geliştirilmesi bekleniyor.

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