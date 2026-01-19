Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkent Ankara, yoğun bir siyasi mesaiye daha sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

BEŞTEPE'DE 2,5 SAATLİK MESAİ

Merakla beklenen toplantı, basına kapalı olarak yapıldı. Külliye'deki bu önemli zirve yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının sona ermesiyle birlikte gözler toplantıdan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır

81 ilimizde yaşayan her bir kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete ve hürmete layıktır

Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız

Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için alınması gereken ilave tedbirleri görüştük

Barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla, bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz

Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz

Toprak bütünlüğü haiz, bir ve beraber Suriye'nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir

Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır

Emir komuta zinciri içinde hareket eden Suriye ordusu başarılı bir sınav vermiş, haklıyken haksız duruma düşecek eylemlerden özenle kaçınmıştır

Terörle mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu, olacağını Sayın Şara'ya ifade ettim. Suriye halkını yalnız bırakmayacağız

Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor

Bölgemizde terörün devri kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli, kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır

Suriye'nin bereketli toprakları artık acıya, kana, gözyaşına doymuştur. Bundan sonra ipe un sermenin, ayak diremenin kimseye faydası olmaz

Etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın bu bölgede akan kanın durmasını, ölümlerin, katliamların artık son bulmasını istiyoruz

Bizi bölmek, parçalamak, bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz

Bir asır önce yaşanan acıların tekerrür etmemesi için önümüze kurulan tuzaklara düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz

Önce ülkemizi ardından da bölgemizi terörün kanlı pençesinden inşallah ebediyen kurtaracağız

Minguzzi ne ise Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil

Ayrıntılar geliyor...