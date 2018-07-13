Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Toplantının ana gündem maddelesi ekonomi oldu.

Bakanlarımız kendi bakanlıklarında brifinglerini alıyorlar. Bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yeni sistem içerisinde yeni kurullar var 9 kurul 4 ofis ve ilave olarak 2 başkanlığımız var. buralara da atamalar önğümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi öne çıkan tartışma meselesiydi.Bütçe disiplini sağlanması enflasyonla mücadele önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bunlarla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.Türkyie ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı devam ettirecek olan adımlar da bundan sonra da devam edecektir. 15 Temmuz'dan sonra Türkyie'de ekonomik krizlerin olacağına dair kehanetlerde bulunuldu. Hamd olsun bunların hiç biri doğru çıkmadı.Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu hatırlamakta fayda var. Böyle bir darbe başka bir ülkede olsaydı o ülke dağılırdı. Biz 15 Temmuz'dan sonra köprü açılışımızı yaptık.Dünyada dikaktle izlenen 7.4 oranında bir büyüme elde ettik, bu memnuniyet verici.Pazar günü 15 Temmuz yıldönümünde ülkemizde anma programları yapılacak.İstanbul'da da akşam saatlerindeki programda Cumhurbaşkanımız halkla buluşacak.FETÖ ile mücadelede hiçbir kesintiye uğramadan bugüne akdar devam etti bundan sonra da devam edecek.Dünyanın neresinde olursa olsunlar FETÖ mensupları adalet önüne çıkacaktır. Bunun örneğini dün gördük, MİT dün yaptığı başarılı operasyonla 2 FETÖ'cüyü ülkemize getirdi. Bunların da devamı gelecek.