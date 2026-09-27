Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor! Gündemde neler var?

Toplantının ana gündem maddelerini fon soruşturmaları, terörle mücadele süreçleri, dış politika gelişmelerive 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmaları oluşturacak.

FON SORUŞTURMASI VE EKONOMİK TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli başlık fon soruşturmaları olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin kurul üyelerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, fon krizi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için atılacak adımlar ile benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına alınacak idari ve finansal tedbirler masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE GÜVENLİK BAŞLIKLARI

Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci detaylı şekilde değerlendirilecek.

Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreci ile Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin son durum, istihbarat raporları eşliğinde ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA VE BM ZİRVESİ YANSIMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği kritik görüşmeler kurul üyeleriyle paylaşılacak.

Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi, ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum kabinenin dış politika gündemini oluşturacak.

YENİ YASAMA YILI VE MECLİS GÜNDEMİ

1 Ekim'de kapılarını açacak olan yeni yasama yılı öncesinde, Meclis gündemine getirilmesi planlanan öncelikli yasa teklifleri de toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor.