Kabotaj Bayramı coşkusu: Türk denizciliğinin gurur günü coşkuyla kutlandı

Türk denizciliğinin gurur günü olarak kabul edilen Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Denizciliğe önemli katkılar sunan gemiler İstanbul Boğazı'nda özel gösteriler yaptı. Boğazın serin ve akıntılı suyuna dalan dalgıçlar denizin önemini vurguladı. Boğazdaki coşkuya ortak olan Türkiye Gençlik Birliği de vatan savunmasının denizden başladığı mesajını verdi

Sirenler çaldı, deniz coşkuyla dalgalanmaya başladı. Yapılan gösteriler izleyenleri adeta büyüledi.



1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı.



Kabotaj kelimesi devletlerin kendi limanlarında deniz ticaretine ilişkin tanıdığı ayrıcalığa verilen ad olarak biliniyor. 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de de kabotaj büyük bir öneme sahip.



Türk denizciliğinin gurur günü olarak kabul edilen günde 23 limanda 26 gemi halkın ziyeretine açıldı.



Deniz üzerinden vatan savunmasına dikkat çeken Türkiye Gençlik Birliği üyeleri İstanbul Beşiktaş İskelesi'nde bir açıklama yaptı.



Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun" da Boğaz'da eşsiz gösteriler sundu.



"Nene Hatun" Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi... Her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip... Bu neden gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü de arttırıyor.



ulusal.com.tr

