Kabus geri döndü: Can kaybı üçe çıktı... Uzmanlar en riskli şehirleri açıkladı

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanırken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle Sivas’ta hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Uzmanlar özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kabus geri döndü: Can kaybı üçe çıktı... Uzmanlar en riskli şehirleri açıkladı
Yayınlanma:

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden gündeme geldi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle Sivas’ta bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kentteki can kaybı üçe çıktı.

Bir hafta önce kene tutunduğu belirtilen 55 yaşındaki Rıza Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, özellikle sıcaklık artışıyla birlikte kene vakalarında yükseliş yaşandığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, son dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada kene sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Ergönül, “ABD’den de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Önemli bir hastalık ama her kene tutunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olacak, her hasta ölecek diye bir anlayış yok” dedi.

Türkiye’de ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğunu belirten Ergönül, Avrupa ülkelerinde bu oranın daha yüksek olduğunu ifade etti.

EN RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI

Uzmanlara göre Türkiye’de riskin en yüksek olduğu iller arasında Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu bulunuyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın doğusunda da riskin sürdüğünü belirten Ergönül, batı bölgelerde hastalığın görülmesinin ise beklenmedik bir durum olacağını söyledi.

KENE GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Prof. Dr. Önder Ergönül, vücutta kene görülmesi durumunda en kısa sürede çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ergönül, keneye çıplak elle baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Pens, cımbız yardımıyla hiçbir şey yoksa bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerden tırnaklarımızla da olabilir tutup çıkarabiliriz. Ama bu bir enjektör gibi gövdesinde virüs var, gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.”

Uzmanlar ayrıca ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: NTV

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda yeni sistemi açıkladı: İşte 7 basamaklı sistemin tüm ayrıntılarıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda yeni sistemi açıkladı: İşte 7 basamaklı sistemin tüm ayrıntılarıGündem
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalarEkonomi
Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat: Yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacakEv, arsa ve dükkan sahipleri dikkat: Yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacakEkonomi
kene Sivas
Günün Manşetleri
Okullarda yeni sistemi açıkladı
İran'dan dünyaya Hürmüz Boğazı muhtırası!
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Hakan Fidan duyurdu!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde savaş açtı!
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün!
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında pazar bombası! Altın fiyatlarında pazar bombası!
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! Akaryakıtta pazar tabelası netleşti!
Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 Mayıs il il hava durumu raporu Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 Mayıs il il hava durumu raporu
Ankara'daki sır ölümde şok gelişme! Ankara'daki sır ölümde şok gelişme!