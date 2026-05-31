Kabus geri döndü: Can kaybı üçe çıktı... Uzmanlar en riskli şehirleri açıkladı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden gündeme geldi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle Sivas’ta bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kentteki can kaybı üçe çıktı.

Bir hafta önce kene tutunduğu belirtilen 55 yaşındaki Rıza Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, özellikle sıcaklık artışıyla birlikte kene vakalarında yükseliş yaşandığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, son dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada kene sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Ergönül, “ABD’den de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Önemli bir hastalık ama her kene tutunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olacak, her hasta ölecek diye bir anlayış yok” dedi.

Türkiye’de ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğunu belirten Ergönül, Avrupa ülkelerinde bu oranın daha yüksek olduğunu ifade etti.

EN RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI

Uzmanlara göre Türkiye’de riskin en yüksek olduğu iller arasında Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu bulunuyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın doğusunda da riskin sürdüğünü belirten Ergönül, batı bölgelerde hastalığın görülmesinin ise beklenmedik bir durum olacağını söyledi.

KENE GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Prof. Dr. Önder Ergönül, vücutta kene görülmesi durumunda en kısa sürede çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ergönül, keneye çıplak elle baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Pens, cımbız yardımıyla hiçbir şey yoksa bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerden tırnaklarımızla da olabilir tutup çıkarabiliriz. Ama bu bir enjektör gibi gövdesinde virüs var, gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.”

Uzmanlar ayrıca ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: NTV