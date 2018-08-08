Savaştan, yoksulluktan kaçan daha iyi bir gelecek için hayatlarını riske atanların haberi var sırada... Bir gün içerisinde Ege'de 159, Edirne ve Hatay'da toplam 158 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler geri kabul merkezlerine gönderildi.

Yasa dışı göçle mücadele sürüyor.



Ege'de bir gün içerisinde 159 mülteci Yunan adalarına geçemeden durduruldu.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 farklı noktada operasyon yapıldı. Kadırg Burnu açıklarında 50 mülteci, Nusratlı mevkisinde 64 mülteci yakalandı.



Ege'de bir operasyonda İzmir Çeşme açıklarında düzenlendi.



Sahil Güvenlik ekipleri Alaçatı açıklarında lastik bot görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye ulaştı.



Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmeni limana getirdi.



Karada ise Jandarma ekipleri kaçak mülteci operasyonundaydı.



Edirne'de Meriç nehrini geçmeye çalışan 61 kişi yakalandı.



Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.



Mültecileri Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler fartketti.



Yakalanan 97 düzensiz göçmenin, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.



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