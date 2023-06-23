Kaçak göçmen çalıştıranlar yandı! Yargıtay öyle bir karar verdi ki...

Yargıtay kaçak göçmen çalıştıran esnafla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; kararı Afganistan uyruklu göçmen üzerinden verdi. Kaçak olduğunu bildiği halde istihdam eden sanığın eyleminin 'göçmen kaçakçılığı' suçunu oluşturduğuna hükmedildi.

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Kaçak göçmen çalıştıran esnaf artık göçmen kaçakçısı sayılacak.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren bir Afganistan uyruklu göçmen, esnaf B.K.'nin yanında çalışmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, esnafın yanında çalışan göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Esnaf B.K. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, Afganistan uyruklu göçmeni, kaçak olduğunu bildiği halde istihdam eden sanığın eyleminin 'göçmen kaçakçılığı' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanmasının cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kaçak göçmen # yargıtay

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