Kaçak göçmenleri taşıyan tekne bu kez Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde alabora oldu. AFAD ekipleri nehirde arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Alabora olan teknede kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.

İzmir ve Muğla'da yaşanan facialardan sonra Meriç Nehri'nden de acı haber geldi.



Yunanistan sınırındaki nehri aşmaya çalışan göçmenlerin teknesi alabora oldu.



İhbar üzerinde bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Nehirde arama başlatıldı.



Henüz ne batan tekneye ne de göçmenlere ulaşıldı.



Alabora olan teknede kaç kişi olduğu bilinmiyor. Görgü tanıklarına göre teknede 10 göçmen vardı.



Hem karada hem de nehirde kapsamlı çalışma yürütülüyor.



Yasadışı göçle mücadele eden ekipler, İzmir'de 145, Van'da 52, Çanakkale'de 51 kişi yakalandı .







ulusal.com.tr