'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Kaçak göçmenleri taşıyan tekne Meriç Nehri'nde alabora oldu

Kaçak göçmenleri taşıyan tekne bu kez Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde alabora oldu. AFAD ekipleri nehirde arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Alabora olan teknede kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.

Kaçak göçmenleri taşıyan tekne Meriç Nehri'nde alabora oldu

İzmir ve Muğla'da yaşanan facialardan sonra Meriç Nehri'nden de acı haber geldi. 

Yunanistan sınırındaki nehri aşmaya çalışan göçmenlerin teknesi alabora oldu. 

İhbar üzerinde bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Nehirde arama başlatıldı. 

Henüz ne batan tekneye ne de göçmenlere ulaşıldı.

Alabora olan teknede kaç kişi olduğu bilinmiyor. Görgü tanıklarına göre teknede 10 göçmen vardı. 

Hem karada hem de nehirde kapsamlı çalışma yürütülüyor. 

Yasadışı göçle mücadele eden ekipler, İzmir'de 145, Van'da 52, Çanakkale'de 51 kişi yakalandı .



ulusal.com.tr

Etiketler; #meriç nehri #AFAD #yunanistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.