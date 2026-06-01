Kaçak maç yayın sitesi Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı

Süper Lig karşılaşmalarını yasa dışı yollarla yayınlayan ve kullanıcıları kaçak bahis sitelerine yönlendiren Selçuksport'un yöneticisi Selçuk Y., Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı, futbol karşılaşmalarının yasa dışı yollarla internet üzerinden yayınlanmasına karşı koordineli bir çalışma başlattı. Yürütülen ortak tahkikatın hedefinde, normal şartlarda yalnızca ücret ve abonelik karşılığında izlenebilen Türkiye Süper Ligi maçlarını izinsiz bir şekilde kitlelere ulaştıran internet platformları yer aldı.

KULLANICILAR YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ

Güvenlik birimlerinin yaptığı teknik takip ve detaylı çalışmalarda platformun arka plandaki işleyişi de ortaya çıkarıldı. İncelemeler sonucunda, "Selçuksport" isimli internet sitesinin sadece kaçak spor müsabakası yayını yapmakla kalmadığı belirlendi. Maçları ücretsiz izlemek amacıyla bu platforma giriş yapan kullanıcıların, sistem üzerinden eş zamanlı olarak yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği tespit edildi.

Yürütülen araştırmalar ve siber takip adımları neticesinde, söz konusu kaçak yayın ve yönlendirme platformunun yöneticisinin Selçuk Y. olduğu netlik kazandı. Şüphelinin fiziki konumunu tespit eden ekipler, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskınla gözaltına alınan Selçuk Y., Denizli'deki ilk işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin ve soruşturma sürecinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yasadışı bahis
