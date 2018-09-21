Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 1 işçi yaşamını yitirdi.

Kaçak maden bir işçinin canını aldı.



Zonguldak'ın Karaman beldesinde kaçak bir kömür ocağında göçük meydan geldi.



Ormanlık alandaki ruhsatsız ocakta çalışan bir işçi göçüğün altında kaldı. İşçi mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarıldı ama kurtarılamadı.



Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri de sevk edildi.



İşçinin cenazesi, ormanlık alandaki patika yoldan mesai arkadaşları ve AFAD ekiplerince yolda bekletilen ambulansa getirildi.



Ocakta çalışan bazı işçiler ve yakınları görüntü alan basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.



Yetkililer kaçak maden hakkında inceleme başlattı.