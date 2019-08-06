Kaçak sigara ve sahte alkol uygulaması

Jandarma ülke genelinde sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu düzenledi. 2 bin 19 paket kaçak sigara ve 21 bin 551 litre alkollü içkiye el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı kaçak ve sahte alkol uygulaması yaptı.



Kamu güvenliğinin sağlanması ve alkol kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapılan operasyona 13 bin jandarma personeli katıldı.



Uygulamada alkollü içecek satışı yapan 11 bin işyeri denetlendi. 21 iş yerine 5 milyon 72 bin 598 lira idari para cezası kesildi.



Operasyon kapsamında 2 bin 19 paket kaçak sigara, 21 bin 551 litre alkollü içki ve uyuşturucu yapımında kullanılan birçok madde ele geçirildi.





ulusal.com.tr

