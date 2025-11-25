Kaçak tütün baskını: Dev operasyonla 5 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, İzmir’i de kapsayan eşzamanlı bir operasyonla sonuçlandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaçak tütün baskını: Dev operasyonla 5 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen bilgileri değerlendiren ekipler, harekete geçerek Aydın ve İzmir illerinde eşzamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerin işyerlerinde ve ikametgahlarında detaylı aramalar gerçekleştirdi. Aramalar sırasında, yasadışı tütün ve sigara üretiminde kullanıldığı belirlenen 5 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 347 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 314 bin 600 adet boş makaron, 1.388 kilogram kıyılmış tütün, 11.5 kilogram nargile tütünü, 11 bin 100 adet sigara ağızlığı, 199 paket sigara, 190 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ediyor.

Dünyaca ünlü zirvede korkunç kaza! Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesine tırmanan 2 dağcı düşerek hayatını kaybettiDünyaca ünlü zirvede korkunç kaza! Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesine tırmanan 2 dağcı düşerek hayatını kaybettiDünya
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kaçak tütün
Günün Manşetleri
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Çok Okunanlar
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Valilik duyurdu! Valilik duyurdu!