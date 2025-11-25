Kaçak tütün baskını: Dev operasyonla 5 şüpheli yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen bilgileri değerlendiren ekipler, harekete geçerek Aydın ve İzmir illerinde eşzamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerin işyerlerinde ve ikametgahlarında detaylı aramalar gerçekleştirdi. Aramalar sırasında, yasadışı tütün ve sigara üretiminde kullanıldığı belirlenen 5 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 347 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 314 bin 600 adet boş makaron, 1.388 kilogram kıyılmış tütün, 11.5 kilogram nargile tütünü, 11 bin 100 adet sigara ağızlığı, 199 paket sigara, 190 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ediyor.