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Kaçak yapı furyası başladı

İmar barışı fırsatçılara gün doğurdu. Doğu Karadeniz’in yaylarında betonarme kaçak yapıların inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Cezai yaptırım uyarıları yapılıyor, ancak bölgede hemen her yaylada kaçak yapı inşaatları sürüyor.

Kaçak yapı furyası başladı

İmar Barışı'nı duyan, yaylalarda kaçak yapıya başladı. Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda kaçak yapılar yükseliyor.

Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanak tuttu.

Kimi vatandaşın uygulamadan haberi var ve başvurusunu yapmış. Kimisi ise uygulamadan haberdar değil.

Yemyeşil yaylaların ortasında yükselen bu betonarme kaçak inşaatlara, tepkiler var.

Kaçak yapılarla ilgili bölge valilikleri harekete geçti. Vatandaşları uyarıcı bildiriler yayınlandı. O bildirilerde ki en önemli vurgu, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamasıydı.

İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

ulusal.com.tr

 
 

Etiketler; #Bina #beyoğlu
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