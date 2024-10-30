Kaçak yollardan Türkiye'ye getirildi! O köpek cinsi ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde yurda kaçak yollardan sokulan 5 "Pomeranian" cinsi köpek, jandarma ekiplerince ele geçirildi. Ele geçirilen cins köpeklerin yavru olduğu anlaşıldı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Kaçak yollardan Türkiye'ye getirildi! O köpek cinsi ele geçirildi
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Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen pomeranian cinsi 5 köpek jandarma ekiplerince ele geçirdi.

CİNS KÖPEKLER KONTROL SIRASINDA YAKALANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrolünde, Bulgaristan uyruklu A.Z. idaresindeki otomobil, ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 pomeranian cinsi köpek bulundu. Türkiye'ye köpeklerin yurt dışından yasa dışı getirildiği belirlendi.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Sürücüyle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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