Kaçak yollardan Türkiye'ye getirildi! O köpek cinsi ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde yurda kaçak yollardan sokulan 5 "Pomeranian" cinsi köpek, jandarma ekiplerince ele geçirildi. Ele geçirilen cins köpeklerin yavru olduğu anlaşıldı.
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Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen pomeranian cinsi 5 köpek jandarma ekiplerince ele geçirdi.
CİNS KÖPEKLER KONTROL SIRASINDA YAKALANDI
Edirne Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrolünde, Bulgaristan uyruklu A.Z. idaresindeki otomobil, ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 pomeranian cinsi köpek bulundu. Türkiye'ye köpeklerin yurt dışından yasa dışı getirildiği belirlendi.
Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Sürücüyle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.