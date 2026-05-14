Kaçan kurbanlık dana kendini E-5'e attı! Trafikte tehlikeli kovalamaca...

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kurban pazarına götürülen dana, araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Bir anda koşmaya başlayan kurbanlık, peşinden sahiplerini ve çevredeki vatandaşları koşturdu.

E-5 KARAYOLU’NA GİRDİ

Zapt edilemeyen kurbanlık dana, bariyerleri aşarak E-5 Karayolu’na girdi. Avcılar istikametine doğru son sürat koşmaya başlayan hayvan, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, trafikte bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, dev cüsseli dananın akan trafikte araçların arasında hızla ilerlediği görüldü.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

E-5 üzerindeki tehlikeli koşu çok uzun sürmedi. Kurbanlık dananın bir süre sonra sahipleri tarafından kontrollü bir şekilde yakalandığı öğrenildi. Olay sırasında herhangi bir kaza ya da yaralanma gibi olumsuz bir durumun yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Dananın yakalanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışı da normale döndü.