Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın hastanedeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

Verilere göre, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından zorla kaçırılmıştı. Olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü acil kodla harekete geçti.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yüzlerce saatlik kamera dökümanlarını ve HTS kayıtlarını titizlikle inceleyerek bir yol haritası çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karaal’ın, Tuzla’da bir inşaat alanı içerisinde yer alan, atıl vaziyetteki prefabrik bir yapıda alıkonulduğu saptandı.

Elleri Ve Kolları Bağlı Bulundu: 8 Gözaltı Var

Gasp Büro ekiplerinin prefabrik yapıya gerçekleştirdiği şafak baskınında Erhan Karaal, elleri ve kolları bağlı vaziyette bulundu. Güvenli şekilde hürriyeti sağlanan Karaal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, organize şekilde gerçekleştirilen kaçırma olayına doğrudan karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SEDYEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU

Operasyon sahasından çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolleri ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Erhan Karaal’ın adli tıp ve acil servis süreçlerindeki döküman niteliğindeki fotoğrafı ortaya çıktı. Sedyede sağlık ekiplerinin gözetiminde görülen Karaal’ın emniyetteki ifadesinin ardından olayın iç yüzünün netleşmesi bekleniyor. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan 8 zanlının sorgu işlemleri ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.