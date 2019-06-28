Kaçırılan tarihi eserler için iade talebi

Toprağında beklenenler ve kavuştuklarımız... Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin bir kısmı yoğun mücadeleler sonucu ait oldukları yere döndü. Şimdi sıra farklı ülkelerde hukuksuzca sergilenen sekiz eserde.
Antalya Tanıtım Vakfı ve Fraport TAV Antalya işbirliği ile kaçırılan tarihi eserler için kampanya başlatıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yasa dışı yollarla Amerika ve Avrupa ülkelerine kaçırılan tarihi zenginliklerimizin uluslararası kurallar gereği iadesini istedi.
Elmalı Hazinleri, Herakles heykeli ve lahdi... Bu eserler şu anda ait oldukları topraklarda. Şimdi Sion Hazinesi, Nereidler gibi eserlerin iadesi için Dünya çapında imza kampanyası başlatıldı. Bunun da en hareketli merkezi havalimanı oldu.
Yolcular, havalimanına ilk ayak bastıkları andan itibaren kampanyaya yönlendirilecek. Kare kodlarla ulaşılacak sanal imza platformu üzerinden kısa bir işlemle herkes projeye katkı sunabilecek.
Artık Dünya'nın dört bir yanından gelen yolcuları Nereidler Anıtı replikası tüm görkemiyle karşılayacak.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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