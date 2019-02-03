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Buse'yi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi
Buse'yi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Antalya'da 11 gün önce hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesinin ardından kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK)
ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 74 kişi katıldı.
Denizde ise 30 dalgıç arama yaptı.

Buse'nin babası Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kader buse acar #antalya
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