MHP'nin af teklifini Meclis'e sunmasının ardından gözler cezaevlerindeki son duruma çevrildi. 20 Eylül 2018 itibariyle cezaevinde 253 bin kişi var. Af teklifinden yararlanması beklenen 162 bin kişinin ise 50 bini uyuşturucu, 33 bini hırsızlık, 9 bini de dolandırıcılıktan cezaevinde bulunuyor.

253 bin kişiden 162 bini aftan yaralanacak.



MHP cezaevindeki suçlulara 5 yıl indirim yapılması için Meclis'e af tasarısı sundu.



Cezaevlerinde 20 Eylül 2018 itibariyle 253 bin kişi bulunuyor. Bunlardan 50 bin 386'sı uyuşturucu, 33 bin 32'si hırsızlık, 22 bin 8'i yağma, 9 bin 180'i dolandırılacak ve sahtecilikten cezaevine girdi. Geriye kalan 114 bin 10'u ise diğer suçlardan dolayı cezaevinde yatıyor. Uyuşturucu, hırsızlık, yağma ve rüşvet gibi suçlardan yatan 162 bin kişi ise MHP'nin af teklifinden faydalanabilecek.



MHP'nin teklifini Ulusal Kanal'a değerlendiren Avukat Furkan Mahmat, rüşvetçi, dolandırıcı, uyuşturucu satıcı ve kaçakçısının kader mahkumu olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Kader mahkumu trafik kazasında istemeden bilmeden birini öldüren kişidir. Biri ona küfür etmiştir o da ona küfretmiştir veya biri ona saldırmıştır bu da ona saldırmıştır meşru müdafaanın sınırlarını aşmıştır ondan dolayı ceza almıştır. Kader mahkumu bunlardır."



Mahmat, af veya cezada indirim gibi yöntemlerin çözüm yolu olmadığını söyledi.

"Köklü çözümler gerekmektedir. Köklü çözümü de biz eğitim ve insanların üretime katılmasından buluyoruz. Sağlam bir eğitim temeli olan insanlar suç ahlaki değer toplum ekonomi gibi kavramları bilirler ve suça karışmazlar."





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