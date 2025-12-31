KADES uygulaması 9,1 milyon kez indirildi: Yılbaşında şiddet önlemleri sıkılaştırılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında kadına şiddet vakalarının önlenmesi için KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin sayısının artırıldığını açıkladı.

Ülke genelindeki yılbaşı tedbirleri kapsamında kadına şiddetle mücadelede Kadın Acil Destek (KADES) ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yoğun mesai yürütecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018’de devreye alınan KADES uygulamasının 9 milyon 141 bin kez indirildiğini, uygulama üzerinden yaklaşık 1 milyon 920 bin ihbar alındığını belirtti. Özdemir, gelen her ihbar için en yakın ekibin hızla sevk edilerek olası şiddet vakalarının önüne geçildiğini vurguladı.

Özdemir ayrıca, Bakanlık bünyesinde 2021 yılında Elektronik İzleme Merkezi kurulduğunu hatırlatarak, burada yaklaşık 9 milyon 200 bin izleme yapıldığını ve aktif 1500 vakanın takip altında olduğunu ifade etti.

“ŞİDDETE KARŞI SAHADA OLACAĞIZ”

KADES kapsamında görev yapan ekiplerin yılbaşı gecesinde sahada olacağını belirten Özdemir, şu çağrıyı yaptı:

“Şiddet, taciz gibi istenmeyen bir durum meydana gelirse, kadın vatandaşlarımız hiç çekinmeden KADES uygulamamız ve 112 Acil Çağrı Hattı’ndan yardım talep edebilir. Yaşadıkları ya da yaşama ihtimali olan şiddet ortamlarından uzaklaştırılmaları için sahada olacağız.”

KADES ihbarlarının öncelikli olarak değerlendirildiğini belirten Özdemir, yılbaşı akşamında personel sayısının artırılarak kadına şiddet vakalarının önüne geçilmesi için yoğun mesai harcanacağını söyledi.

