İstanbul'da Kadıköy'den Beşiktaş'a kalkan 23.30 seferinde, bıçaklı kavga yaşandı.

Kadıköy'den Beşiktaş'a kalkan 23.30 seferinde, bıçaklı kavga yaşandı.



Telefonda küfürlü konuşan şahıs, diğer yolcular tarafından uyarıldı. Alkollü olduğu tahmin edilen şahıs, kendinden yaşça büyük yolcunun uyarısına karşı bıçak çekti. Yaşlı yolcu şahsın bıçaklı tehditleri üzerine olay yerinden uzaklaşırken, araya giren bir vatandaş şahıs tarafından yaralandı.



Diğer yolcuyu korumak isterken kolundan bıçaklanan vatandaşı diğer yolcular kurtardı.



(Saldırgan tarafından kolundan yaralanan vatandaş)



Vapurdaki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yolcuların güvenlik arayışına ve yardım çığlıklarına karşın, vapurda bir güvenlik görevlisi bulunmadığı ifade edildi.



Yolcular tarafından zaptedilen saldırgan şahıs, vapurdan indikten sonra Karaköy iskelesindeki güvenlik görevlilerine teslim edildi.



Yaralı vatandaşın ailesi ile birlikte, olayın şokunu yaşayan yolcular da polisler gelinceye kadar iskeleden ayrılmadı.



Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, Karaköy iskelesine gelen ambulans da yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.





Sinem Hançerigüzel

ulusal.com.tr

