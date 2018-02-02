Yolda yürüyen 17 yaşındaki genç kızı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "silahla kasten yaralamak" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Kadıköy'de yolda yürüyen 17 yaşındaki genç kızı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "silahla kasten yaralamak" suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki B.G.K.'nin, 26 Ocak'ta Kadıköy'de ikametgahından okuluna gittiği sırada, şüpheli A.K.G.'nin aralarında hiç bir söz ve tartışma olmamasına rağmen parmağında yüzük bulunan eli ile vurarak genç kızı yaraladığı anlatıldı.



İddianamede, müşteki B.K.G.'nin tedavisinin ardından Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen rapora göre, burun ve burun kökü çevresinde bir santimetre yüzeysel cilt kesiği bulunduğu ve hayati tehlike geçirmeksizin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi.



Müşteki B.K.G.'nin olay sonrasında şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, olay yeri görüntülerinden şüphelinin belirlendiği kaydedildi.



İddianamede, şüpheli A.K.G.'nin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği savunularak, "silahla kasten yaralamak" suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Değerlendirilmek üzere Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına başlanacak.