Yerel seçimlere yaklaşırken CHP ve HDP arasındaki ittifak daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun örneklerinden biri de İstanbul Kadıköy’de yaşanıyor. HDP yüzde 13.5 oy aldığı Kadıköy’de belediye başkanlığına aday çıkarmadı ve belediye meclis üyesi adaylarını geri çekti

Aydınlık'tan Ercan Küçük'e konuşan HDP Kadıköy ilçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, CHP’nin Kadıköy’de baskın olduğunu, HDP’nin denklem dışında kaldığını belirtti.



HDP seçmeninin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nde ve Kadıköy’de CHP’ye oy vereceğini söyledi.



Türkiye’nin doğusunu “Kürdistan” diyerek bölen Baltaş şöyle konuştu:



"CHP Kadıköy’de baskın ve her halükarda seçimi kazanan bir parti. Kadıköy’de bir iddiamız yok. Çok keskin bir oy düşüşümüz olabilir. O yüzden Kadıköy’de seçime girmeme kararı aldık. Belediye meclis üyeliğinde de kimseyi çıkartamayız diyerek aday göstermedik. Bizim genel bir stratejimiz var; Kürdistan’da kayyumları almak, batı illerinde de AKP-MHP faşist bloğunu geriletmek. Seçmenlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Direk bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP’ye oy verecektir Kadıköy’de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy’de de daha çok CHP’ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle."



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