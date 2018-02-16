İstanbul Kadıköy'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi yaralandı.

Kadıköy'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki biri kadın iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Atakan Oğuz'un kullandığı 41 YS 247 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek İstanbul Medeniyet Üniversitesi önündeki yan yolu ayıran çelik bariyerlere çarptı.



Kazada sürücü Oğuz ve beraberinde otomobilde bulunan Yonca Tut yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.