banner962
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

Kadıköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kadıköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir barın önünde otopark görevlisi ile müşteri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, müşteri olduğu belirtilen ancak henüz ismi belirlenemeyen kişi silahla vurularak öldürüldü, yine ismi belirlenemeyen bir kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler; #iskele sk #kavga #vale
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Muhammet Coşkun domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar
Sonraki Haber
Ünlü mobilyacı Adem Yılmaz hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.