Adliyeye sevkedilen şüpheli Hakan E, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Kadıköy'de bir restoran çıkışında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında 7 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Adaş'ın (29) öldürülmesi olayına ilişkin aranırken gözaltına alınan Hakan E'nin, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Hakan E, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Hakan E'nin, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Olay

7 Ocak'ta gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir restoranın çıkışında müşteriler ile vale arasında çıkan kavgada silahla vurulan Murat Oğuz Orhan (34) olay yerinde, Emre Adaş (29) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Olay sırasında restoran yakınında bulunan iki emniyet amiri hakkında ise İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla idari soruşturma açılmıştı.