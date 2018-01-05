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Kadıköy'deki silahlı saldırı

Kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda Alaattin Çakıcı'nın akrabasını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Kadıköy'deki silahlı saldırı

Kadıköy'de bir kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suadiye'deki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı'nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç'yi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin üzerlerine atılı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

Suadiye'de 29 Aralık 2017'de kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan ve yanındaki kişi, otomobille kaçmış, ağır yaralanan Çakıcı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, 31 Aralık 2017'de Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, saldırıda kullanılan silahla birlikte 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Adem Çakıcı'nın cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın akrabası olduğu belirtilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kadıköydeki silahlı saldırı #anadolu adalet sarayı #Adem Çakıcı
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