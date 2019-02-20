Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı, belediye meclisi üye adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Kadıköy Belediye Başkan adayı Osman Erbil olan Vatan Partisi’nin Kadıköy Belediye Meclisi üye adayları belli oldu. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı, aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. İşte Vatan Partisi Kadıköy’ün mühendis, avukat, mimar, eczacı, öğretmen ve hemşirelerin olduğu, 4’ü kontenjan toplam 37 kişilik aday listesi:







ulusal.com.tr