Kadıköy metrosunda intihar girişimi

İstanbul Kadıköy Metro İstasyonu'nda bir şahsın raylara atlayarak gerçekleştirdiği intihar girişimi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonuçsuz kaldı

İstanbul Kadıköy Metro İstasyonu akşam saatlerinde bir intihar girişimine sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın aniden raylara atlaması peronda büyük panik yarattı. Şahsın atladığı esnada istasyona trenin giriş yapmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

Olayı fark eden vatandaşlar saniyeler içinde raylara inerek şahsı bulunduğu yerden yukarı çıkardı. Vatandaşların canlarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu çevredeki cep telefonu kameraları tarafından anlık olarak kaydedildi.

Görüntülerde yolcuların koordineli bir şekilde hareket ederek şahsı güvenli bölgeye taşıdığı görüldü. Olayın ardından metro seferleri kısa süreli aksamanın ardından normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

