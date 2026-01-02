Kadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendi

Kadıköy’de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen oto galericiye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Galeride bulunan lüks otomobillerden bazıları yediemin otoparkına götürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı öne sürülen şüpheliye ait oto galeriye operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi üzerindeki oto galeriye yönelik çalışma başlattı. Uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde yapılan incelemelerde, galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

Kadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendi - Resim : 1

Yapılan kontroller sonucunda kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen lüks araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

ŞOK’tan kışa özel kampanya! UFO Isıtıcı fiyatlarında büyük indirimŞOK’tan kışa özel kampanya! UFO Isıtıcı fiyatlarında büyük indirimMarket
Muğla merkezli DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıMuğla merkezli DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıGündem
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile yaşam savaşı veriyorSobadan sızan gazdan zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile yaşam savaşı veriyorYurt
oto galeri vurgun kadıköy
Günün Manşetleri
Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı
Rezervler 193 milyar doları aştı
"Pazartesi Trump ile görüşeceğim"
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu
Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Çok Okunanlar
68 il buz kesecek! 68 il buz kesecek!
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var
2025’te konutun şampiyonu belli oldu 2025’te konutun şampiyonu belli oldu
2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede 2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede