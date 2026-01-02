Kadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı öne sürülen şüpheliye ait oto galeriye operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi üzerindeki oto galeriye yönelik çalışma başlattı. Uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde yapılan incelemelerde, galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen lüks araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.